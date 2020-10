Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), hat über seine gesamte Karriere hinweg erfolgreich für sich und seine Investoren gewirtschaftet. Buffetts Nettovermögen ist kürzlich auf 80,5 Milliarden US-Dollar angeschwollen. Diese Zahl berücksichtigt nicht die 37 Milliarden US-Dollar, die er in den letzten 14 Jahren an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet hat. Das Orakel von Omaha hat auch einen Wert von 400 Milliarden US-Dollar für die Aktionäre geschaffen. In den letzten ...

