Nach den jüngsten Kursgewinnen halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst ein wenig zurück.Bei 13.132,90 Punkten geht der DAX mit Minus 0,04 Prozent kaum verändert in den Dienstag. Treiber sind die Zuversicht auf eine fortgesetzte Wirtschaftserholung und das Billiggeld der Notenbanken. Untermauert wurde die Zuversicht am Dienstag durch Daten aus China: Dort legte der Außenhandel stark zu, wenngleich das Wachstum die Erwartungen nur knapp erreichte. Risiken, etwa durch das ...

