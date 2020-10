Die Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt am Dienstag sind eigentlich sehr gut. An der Wall Street legten die Kurse dank Big-Tech massiv zu. Dow-Jones-Schwergewicht Apple beispielsweise gewann einen Tag vor dem wichtigsten Event des Jahres etwas mehr als sechs Prozent. China meldete zudem Rekordzahlen bei Im- und Exporten. Trotzdem dürfte sich der DAX dem schwächeren Dow-Future anschließen und eher verhalten in den Handelstag starten.Auf Unternehmensebene steht Apple heute klar im Fokus. Heute ...

