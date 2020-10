13.10.2020 - Hypoport SE (ISIN: DE0005493365) präsentiert heute - wieder einmal - rekordmäßige Zuwächse der Transaktionsvolumnina auf den Plattformen: 30% plus bei EUROPACE, 42% der bewerteten Immobilien auf Value AG's Plattform. Dazu meldet Dr. Klein - Vertrieb Retailkunden - ein Plus von 24%. Besonders stark das Wachstum des Genossenschaftssektors auf Europace mit plus 85%, gefolgt von den Sparkassen mit plus 33%. Diese Zahlen sollten sich dann auch in den operativen Ergebnissen der Hypoport-Gruppe widerspiegeln - die in einigen Wochen vorliegen sollten. Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender ...

