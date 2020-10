DJ Corona wird uns nicht verlassen, es beginnt purer Kampf ums Überleben: Marketingmaßnahmen ab sofort zu 100 % forcieren - Wer als Unternehmer jetzt nicht für sich wirbt, wird 2021 kein Unternehmen mehr haben

Wien/Berlin/Zürich (pts012/13.10.2020/08:45) - Egal, ob Gastronomie, Handel oder Dienstleistungen: "Wer als Unternehmer jetzt noch immer auf Teetrinken und Abwarten setzt, der wird sein Unternehmen 2021 verlieren. Arsch hoch und das eigene Marketing komplett neu überdenken und dann die Werbung und PR zu 100 Prozent forcieren", so drastisch rät Werbetherapeut und Coach Alois Gmeiner Unternehmern und Freiberuflern aller Sparten, das Ruder herumzureißen und ums eigenen Überleben zu kämpfen.

Gmeiner rät dabei zu günstigen und dennoch auffälligen und innovativen Low-Budget-Werbeaktionen im lokalen Bereich, oder zu Online-Kommunikation, um Kunden in ganz Deutschland oder sogar im gesamten D-A-CH-Gebiet zu erreichen und auf die eigenen Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. "Auf Teufel komm raus, sonst ist es zu spät", wie Gmeiner betont. Schnelle Marketing-Überlebenstipps gibt Gmeiner in Skype-Sparrings und Coachings vor Ort, direkt in den jeweiligen Unternehmen und mit dem gesamten Verkaufs- und Marketing-Team. https://www.werbetherapeut.com

Niemand hilft - also hilf dir selbst: Business ist Krieg

Den Großen wird mit Milliarden geholfen, die Kleinen bleiben - wie immer - auf der Strecke. Mit den paar Tausendern Coronahilfe kann kein Unternehmen überleben - von Steuerstundungen ganz zu schweigen. Gmeiner: "Ein Unternehmer muss daher - zum Teufel nochmal - unternehmen! Und zwar schnell, drastisch und kompromisslos! Altes neu überdenken und neue Vertriebswege, neue Produkte und neue Umsatzmöglichkeiten erkennen und danach handeln. Guerilla-Marketing ist gefragt, sonst gibt es kein Überleben!"

Eigenes Marketing in Zeiten von Corona - anders denken, bewerten und zu 100 % verändern!

Das Marketing hat sich während Corona von Grund auf geändert. Was vor wenigen Monaten noch machbar war, ist heute der Weg in den eigenen Untergang. Das Zeitalter der Digitalisierung hat für alle Branchen spätestens 2020 begonnen. Wer das als Unternehmer nicht akzeptiert, wird sterben! Daher sollte man sowohl alle zur Verfügung stehenden kostenlosen als auch günstigen Tools und Möglichkeiten nutzen, die heute das Internet für die Kommunikation zur Verfügung stellt.

"Da gibt es vieles, das mit entsprechend Kreativität und Einsatz sogar mit null Euro Budget zum Erfolg führen kann und neue Käuferschichten anspricht. Man muss halt nur wissen, wie und wo man den ersten Schritt machen muss", so Werbetherapeut und Bestsellerautor Alois Gmeiner.

Geld verdienen auch in Zeiten von Corona ist möglich - aber nur mit neuen Marketing-Ansätzen!

Gratis-Online-Check für Gewerbe, Handwerk, Freiberufler, Restaurants, Hotels: http://www.werbetherapeut.com/ gratis-werbecheck



