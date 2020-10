Düsseldorf (ots) - Bester Deal bei Picnic: Der Online-Supermarkt Picnic belegt in der repräsentativen Kundenzufriedenheitsstudie "Smart Shopping" (https://www.focus.de/magazin/archiv/studie-smart-shopping-geldwerter-vorteil_id_12343484.html) von DEUTSCHLAND TEST und FOCUS-MONEY den ersten Platz in der Kategorie "Lebensmittel Online". Untersucht wurden 917 Unternehmen aus 87 Branchen. Damit liegt Picnic vor Mitbewerbern wie Amazon Fresh, Rewe und Edeka.Picnic-Kunden haben die Möglichkeit, zu denselben niedrigen Preisen, die sie im Supermarkt und beim Discounter erhalten, online zu bestellen: Ein internes Team aus Pricing Analysten vergleicht dafür über 30.000 Produktpreise der größten stationären Supermärkte und Discounter. Ein Analysetool erkennt dabei Preisänderungen und passt automatisch den Picnic-Produktpreis an den günstigsten Preis im Markt an."Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung "Deutschlands bester Deal", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Picnic hat ein komplett neues System entwickelt, das auf teure Läden verzichtet und bei dem die Lebensmittel ohne Umwege direkt nach Hause geliefert werden. Das hat Vorteile für die Frische der Lebensmittel, die Nachhaltigkeit der Lieferkette und für die Kosten insgesamt. Die Kunden zahlen bei Picnic exakt die gleichen günstigen Preise wie im Supermarkt oder Discounter und erhalten die Lieferung gratis nach Hause. Dadurch kann sich jetzt jeder den Online-Einkauf von Lebensmitteln leisten."Durchgeführt wurde die Untersuchung vom Analyse- und Beratungshaus ServiceValue und DEUTSCHLAND TEST. Über 177.000 Verbraucherurteile von Personen aus allen Bundesländern sowie aus verschiedenen Haushaltsgrößen, Einkommens- und Altersgruppen wurden ausgewertet. Die grundsätzliche Fragestellung lautete: "Inwieweit stimmen Sie zu, dass Sie bei Ihrem letzten Kauf als Kunde bei den folgenden Anbietern mit relativ wenig Eigenaufwand ein gutes Produkt beziehungsweise eine gute Dienstleistung für einen vergleichsweise günstigen Preis erhalten haben?". Die Auszeichnung 'Bester Deal' erhielten die Anbieter, die innerhalb ihrer Branche die beste Beurteilung erreicht haben.Über PicnicPicnics Konzept beruht auf dem modernen Milchmannprinzip, bei dem Lebensmittel ohne unnötige Zwischenhändler direkt nach Hause geliefert werden. Der Kunde bestellt über die Picnic-App seine Einkäufe, wählt dabei sein präferiertes Zeitfenster aus, und kann in Echtzeit über die App verfolgen, wann die Lieferung erfolgt. Die Kosten dieser neuen Art der Verteilung sind so niedrig, dass die Lieferung gratis ist und die Lebensmittel zum günstigsten Preis im Markt angeboten werden. Dazu vergleicht Picnic regelmäßig alle Preise mit anderen Discountern und Supermärkten und garantiert so seinen Kunden den günstigsten Preis. Picnic bietet ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln an - von den bekannten A-Marken, über günstige Eigenmarken bis hin zu Produkten aus der Region. Der Mindestbestellwert liegt bei 35 Euro. Bestellungen, die bis 22 Uhr über die Picnic-App aufgegeben werden, kommen schon am darauffolgenden Tag an. Die Zustellung erfolgt täglich, montags bis samstags in selbst entwickelten Elektro-Vans statt. Angegeben wird stets ein 20-minütiges Lieferfenster. Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert inzwischen über 150.000 Kunden. Picnic beschäftigt in Nordrhein-Westfalen mittlerweile über 1.500 Mitarbeiter.Pressekontakt:MSL GermanyAnna-Katharina Sobottaanna-katharina.sobotta@mslgroup.comOriginal-Content von: Picnic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129966/4732206