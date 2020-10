Die Musik spielte gestern mal wieder im US-Technologiesektor. Es kam zu einem Short Squeeze an der Technologiebörse Nasdaq. Die Vorfreude auf das Apple Event heute Abend und den Rabatt-Tagen "Prime Day" bei Amazon hat bei einigen Anlegern Kaufpanik ausgelöst, während die Tech-Skeptiker ihre Leerverkaufspositionen mehr und mehr auflösen mussten. Auch Tesla-Chef Elon Musk will das Momentum nutzen und in der kommenden Woche ein begrenztes Software-Update für das autonome Fahren veröffentlichen. Wasserstoffaktien ...

