München (ots) -Klimastreik und Kurzarbeit - in der zweiten Staffel "Check Check"gibt es schon am Boden reichlich Turbulenzen. Die Chaos-Truppe rundum Jan (Klaas Heufer-Umlauf) muss ab 15. Oktober (exklusiv bei JoynPLUS+) um ihre Existenz kämpfen. Chefin Sabine (Doris Golpashin) wirddas Budget für den Simmeringer Flughafen gekürzt. Die Konsequenz: DieSicherheitstruppe bestehend aus Jan, Harald (Jan Georg Schütte), Ertu(Kailas Mahadevan), Ingrid (Petra Kleinert) und Samira (Sara Fazilat)muss in Kurzarbeit. Ohne neue Einnahmequelle kommen die Fünfallerdings mehr schlecht als recht über die Runden. Deshalb muss eineschnelle Lösung her. Das beschauliche Simmering wird kurzerhand zueinem kriminellen Hotspot gemacht, so dass das neu gegründeteSicherheitsunternehmen "Safe Air" eine Daseinsberechtigung bekommt.Die vermeintliche Sicherheitskompetenz des Teams wird nun vomFlughafen auf die ganze Stadt ausgeweitet. Doch sicher ist dabei nureines: Es ist Chaos im Anflug!Hauptdarsteller und Produzent Klaas Heufer-Umlauf über die Lebensnähevon "Check Check": "Um als Zuschauer in eine Serie einzusteigen, istes für mich die beste Grundlage, wenn sie von einer Welt handelt, diemir bekannt vorkommt und bei der ich das Gefühl habe, es ist wie beimir zuhause. Dann kann ich mich besser damit identifizieren. Das giltnicht nur für die Charaktere und das Umfeld, sondern auch für dieThemen, mit denen sie sich beschäftigen. Je gegenwärtiger dieAusgangslage desto absurder wirken die Ideen, die aus ihr herausentstehen."Joyn zeigt die achtteilige Serie exklusiv ab dem 15. Oktober 2020 imPremium-Bereich. Die Ausstrahlung auf ProSieben ist 2021 geplant."Check Check" ist eine Produktion der Florida Film GmbH. Produzentensind Lars Jessen und Klaas Heufer-Umlauf. Regie führen Lars Jessenund Till Franzen. Head-Autorin ist Lena Krumkamp. Die redaktionelleVerantwortung liegt bei Solveig Willkommen.