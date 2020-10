Am Montag ging Plug Power deutlich schwächer aus dem Handel. Der Grund: Anleger nutzten die voran gegangene Rallye für Gewinnmitnahmen. Das positive Chartbild ist jedoch weiter intakt. nach einer kurzen Verschnaufpause dürfte sich der Trend daher fortsetzten. Dabei gilt es einen Widerstand aus dem Jahr 2008 nachhaltig zu überwinden.17,64 Dollar betrug der Schlusskurs am Montag. Damit notierte die Aktie so hoch wie zuletzt im Jahr 2008. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, die Horizontale bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...