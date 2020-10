Professor Henning Zülch erklärt, warum Wirecards schlechte Finanzkommunikation aus seiner Sicht keine rote Flagge war - und was Delivery Hero, Linde, Grenke und Steinhoff falsch machen.Investors' Darling: Unter diesem Titel wertet Professor Henning Zülch von der HHL Leipzig Graduate School of Management mit seinem Team für das Manager Magazin alljährlich die Finanzkommunikation der deutschen Börsenunternehmen aus. Berücksichtigt werden nicht nur die harten Zahlen und wie diese in den Berichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...