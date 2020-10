Die Peach Property Group AG beabsichtigt die Emission einer weiteren Unternehmensanleihe. Hierfür will der Immobilieninvestor und -entwickler mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland eine unbesicherte 300-Mio.-EUR-Anleihe 2020/25 via Private Placement ausgeben. Die Neuemission hat eine geplante Laufzeit von fünf Jahren und soll ausschließlich bei institutionellen Investoren in Europa sowie qualifizierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...