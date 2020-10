Unterföhring (ots) -- Sky Q Kunden genießen erstmals Topspiele der UEFA ChampionsLeague so farb- und kontrastreich wie nie in UHD und HDR- Netflix ist über Sky Q künftig auch in bester HDR-Qualitätverfügbar- Alles einfach auf Sky: Mit der verbesserten Sky QSprachsteuerung noch smarter, schneller und einfacher dieLieblingsprogramme finden- Mit der "Was soll ich schauen?"-Funktion schnell und direkt zuden besten persönlichen Empfehlungen- Neues Sky Q Update mit optimierter Bedienoberfläche undZubuchoptionen per Knopfdruck wird bis Mitte Novemberausgespielt 13. Oktober 2020 - Nach dem erst im Sommer ausgespielten und bisher größten Update für Sky Q seit dem Start der Plattform dürfen sich Kunden in den kommenden Wochen bereits auf viele weitere Verbesserungen freuen, die das Fernseherlebnis mit Sky Q noch einfacher und komfortabler machen.Die Königsklasse und ihr Titelverteidiger erstmals auch in HDRNach dem höchst erfolgreichen Start mit zwei Bundesliga-Spielen pro Spieltag zeigt Sky nun erstmals auch ausgewählte Topspiele der UEFA Champions League live und exklusiv in UHD und HDR (High Dynamic Range). Die ersten Partien in UHD HDR sind die Gruppenspiele Bayern München gegen Atletico Madrid (21.10.) und Borussia Mönchengladbach gegen Real Madrid (27.10.) am ersten und zweiten Spieltag. Weitere bereits feststehende Begegnungen sind unter anderem Bayern München gegen Red Bull Salzburg (25.11.), Borussia Dortmund gegen Lazio Rom (2.12.) und Bayern München gegen Lokomotive Moskau (9.12.). HDR bietet den Zuschauern mit einem geeigneten Fernsehgerät noch mehr Details, kräftigere Farben und einen erhöhten Kontrast.Netflix auf Sky Q künftig in bester HDR-QualitätAuch Entertainmentfans können sich mit Sky Q bald auf ein atemberaubendes Bilderlebnis in HDR freuen. Im Zuge des neuen Sky Q Updates unterstützt künftig die Netflix-App auf Sky Q die Darstellung in HDR. Sky Q Kunden mit einem Entertainment-Plus-Paket oder Netflix-Konto genießen damit großartige Netflix-Serien wie "Stranger Things" und "The Crown", sowie hochkarätige Neuheiten wie "Barbaren" in farb- und kontrastreichem UHD und HDR."Was soll ich schauen?": Sky Q hat die passende AntwortMit Sky Q finden Kunden jetzt noch einfacher ihr persönliches Wunschprogramm, sei es über die neue Bedienoberfläche mit vielen persönlichen Empfehlungen, oder neue, übersichtlichere Genre- und Detailseiten. Und auch die Sky Q Sprachsteuerung kann jetzt noch mehr: Anstatt lange durch Übersichtsseiten und Kategorien zu klicken, finden Kunden etwa mit dem Sprachbefehl "Was soll ich schauen?" gewünschte Inhalte in nur wenigen Sekunden. Passgenau werden persönliche Empfehlungen, besondere Programmtipps und die neuesten Aufnahmen angezeigt. Auch bei der Spracheingabe von Programmkategorien präsentiert Sky Q schneller und treffsicherer denn je die richtigen Ergebnisse. Wer etwa nach "Musik" fragt, erhält eine Übersicht an Musikfilmen und Serien und den Zugang zu Spotify (Account vorausgesetzt). Mit dem Schlagwort "Action" generiert Sky Q eine Übersicht an empfehlenswerten Actionfilmen und Serien auf Sky, im Sky Store, sowie auf Netflix (Account vorausgesetzt). Kunden, die nach "Sport" fragen, erhalten Vorschläge für kommende Livesport-Events und eine Übersicht aktueller, auf Abruf verfügbarer Highlight-Clips. Bei Eingabe des Vereinsnamens "(z.B. "FC Bayern") finden Fans alle verfügbaren Fanvideos zum Lieblingsklub auf einen Blick.Neues Update macht Sky Q noch einfacherMit dem neuesten Sky Q Update gehen weitere Verbesserungen einher. So wird die Bedienoberfläche weiter optimiert. Die Bilder der Programminhalte werden größer dargestellt und die Menüleiste verschwindet zugunsten einer besseren Übersichtlichkeit komplett, sobald der Nutzer nach rechts navigiert. Neu ist auch: Kunden können künftig bequem und einfach direkt über ihren Receiver neue Programmpakete und Produktoptionen hinzubuchen.Max Ehrhardt, Director Product Management Residential, Sky Deutschland:"Wie angekündigt erhöhen wir die Schlagzahl an Updates für Sky Q, um das Fernseherlebnis für unsere Kunden noch besser zu machen. Mit der UEFA Champions League und Netflix in HDR bieten wir Kunden nun noch mehr Highlights mit einem außergewöhnlichen Seherlebnis. Mit der optimierten Sky Q Sprachsteuerung und noch individuelleren Empfehlungen wird es für Kunden zudem jetzt noch einfacher, die Programme, die sie lieben, an einem Ort zu finden."Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 