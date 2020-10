Pfäffikon / Freienbach (ots) - Am 15. Oktober 2020 startet das neue TV-Angebot Kabelio über Satellit für Zuschauer mit Wohnsitz in der Schweiz. Der Service der Kabelio AG, Pfäffikon, umfasst 34 TV-Sender in HD-Qualität, von denen viele bisher noch nicht über Satellit ausgestrahlt wurden.Mit Kabelio können Zuschauer in der Schweiz zum ersten Mal die Schweizer HD-Sender der Mediengruppe RTL (RTL Schweiz HD, RTL II Schweiz HD, VOX Schweiz HD) sowie der Seven.One Entertainment Group (ProSieben Schweiz HD, SAT.1 Schweiz HD, Kabel Eins Schweiz HD, Puls 8) über Satellit empfangen. Ebenfalls zum ersten Mal sind jetzt alle sieben nationalen Programme der CH Media (3+, 4+, 5+, 6+, TV24, TV25 und S1) sowie der regionale Tele Züri über Satellit verfügbar. Die sieben Sender der SRG SSR (SRF1, SRFzwei, SRF Info, RTS 1, RTS 2, RSI 1, RSI 2) sind ebenso mit im Paket im Rahmen einer Kooperation enthalten, dazu viele populäre Sender aus Deutschland, Österreich und England (ARD, ZDF, ORF I, ORF II, BBC One, BBC Two, ITV one). Abgerundet wird das Angebot durch französische Kanäle (France 2, TF1, M6) und den italienischen Sender Canale 5.Damir Krilcic, CEO von Kabelio: "Mit Kabelio schließen wir eine Versorgungslücke für alle TV-Haushalte mit Satellitenempfang in der Schweiz. Wir bieten den Zuschauern ein attraktives Programmangebot mit vielen HD-Sendern, die es bisher nur im Kabel gab oder die über Satellit nur in digitaler Standardqualität zu sehen waren. Besonders einfach ist der Einstieg für alle bestehenden Haushalte, die ihre Programme schon über Satellit empfangen. Sie müssen nur das CI Zugangsmodul tauschen und sehen wie gewohnt die Sender der SRG SSR - und dazu viele weitere beliebte Kanäle in HD-Qualität - gemäß unserem Slogan "Eins für alle". Unser Angebot richtet sich aber natürlich auch an alle anderen TV-Haushalte in der Schweiz und wir hoffen, dass Kabelio neue Impulse im Wettbewerb der TV-Infrastrukturen setzen kann."Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment CH Media: "Wir freuen uns sehr, dass nach 3+ jetzt auch unsere anderen nationalen TV-Sender und TeleZüri über Satellit im Sender-Bouquet von Kabelio zu empfangen sind. Damit können viele zusätzliche TV-Haushalte unsere Hitformate wie "Bachelor", "Bauer, ledig, sucht...", "Sing meinen Song - Das Schweizer Tauschkonzert" oder ab der Saison 2021/2022 die UEFA Champions League sehen."Empfang von KabelioFür den Empfang der Kabelio Sender benötigen Zuschauer eine Satellitenanlage, die auf die Position Eutelsat Hotbird 13 Grad Ost ausgerichtet ist - was bei einem großen Teil der Satellitenhaushalte in der Schweiz bereits der Fall ist. Der smartcard-lose Zugang (cardless CA) zu Kabelio erfolgt über das Kabelio CI+ Modul, das wie die bekannten Module der SRG einfach in den entsprechenden Schacht im Fernseher oder Set-Top-Box eingesteckt wird. Nachdem das CI+ Modul auf der Kabelio Webseite mittels eines Kundenkontos registriert wurde, beginnt die dreimonatige Gratisphase, in der Zuschauer das Angebot kostenlos testen können.Kabelio kaufen und flexibel verlängernDie unverbindliche Preisempfehlung des Kabelio Moduls liegt bei CHF 59 inkl. der drei-monatigen Gratisphase. Es wird über Online-Shops wie Galaxus (www.galaxus.ch (http://www.galaxus.ch)) und DigiTec (www.digitec.ch (http://www.digitec.ch)) sowie im stationären Fachhandel vertrieben. Fachhändler können das Modul über die Firma Palotec AG in der Schweiz beziehen. Nach Ablauf der Gratisphase können Kunden zwischen drei Verlängerungsoptionen wählen: drei Monate für CHF 49, sechs Monate für CHF 79 oder 12 Monate für CHF 149. Eine vertragliche Bindung oder ein Abonnement sind für das neue Kabelio Angebot also nicht notwendig. Die Verlängerungen können schnell und bequem im Kundenkonto auf www.Kabelio.ch (http://www.kabelio.ch) erworben und sofort aktiviert werden.Kontakt für Medien:Stefan VollmerTel. +49 151 22 676869press@kabelio.chOriginal-Content von: Kabelio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100079468/100856987