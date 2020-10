In andauernden Niedrigzinsphasen gibt es kaum Alternativen zu Aktien, wenn Anleger sich Rendite wünschen. Ein Aktienfonds kann investieren vereinfachen. Doch misst die Leistungen von Fondsmanagern, schneidet die Mehrheit oft schlechter ab als die jeweiligen Vergleichsindizes. Aktive Manager, die in Deutschland-Fonds und damit in deutsche Aktien investieren sind dabei oftmals die Ausnahme. Wir haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...