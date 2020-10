Letzte Woche notierte der Erdgas-Future noch bei 2,50 US-Dollar, in nur drei Handelstagen explodierte der November Kontrakt um mehr als 20 Prozent und kämpft mit der 3 US-Dollar Marke. Seit Freitag, 09.10.2020, wurden 62 Prozent der Nat-Gas-Anlagen im Golf von Mexico geschlossen. In der diesjährigen Wirbelsturm-Saison, die von Juni bis November dauert, haben sich bereits so viele Stürme gebildet, dass die 21 in alphabetischer Reihenfolge vorgesehenen Namen aufgebraucht sind. Somit wird die 2020er ...

