Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Primärmarktgeschäft bleibt auch in dieser Woche rege, nachdem zuletzt hohe Aktivitäten vor allem im SSA-Segment zu beobachten waren, berichten die Analysten der Helaba.Die steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen und die damit einhergehenden Konjunktursorgen scheinen keinen maßgeblichen Einfluss zu haben, so die Analysten der Helaba. So habe das Land Niedersachsen gestern eine 8-jährige Landesschatzanweisung zu MS-3 veräußert und der französische Emittent CaFFiL eine 15-jährige Benchmarkanleihe im Volumen von 750 Mio. EUR. Das Orderbuch sei etwa doppelt so groß gewesen. Fraglich sei, ob in dieser Woche mit der SURE-Finanzierung begonnen werde, denn die erste Emission sei vonseiten der EU für Mitte Oktober angekündigt. ...

