Der Titel des Biotech-Unternehmens Morphosys fällt heute deutlich in den Keller - aktuell geht es um fast 9% nach unten. Doch was ist passiert und lohnt sich der Einstieg in die Morphosys-Aktie jetzt?Eine mögliche Anteilsverwässerung durch eine Wandelanleihe hat die Aktien des Biotech-Unternehmens Morphosys am Dienstag belastet. Das Unternehmen will eine Wandelanleihe im Volumen...

Den vollständigen Artikel lesen ...