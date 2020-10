Leipzig (ots) - "Außenseiter Spitzenreiter - Gesucht und gefunden von Madeleine Wehle": Neue Staffel mit Skurrilem und Außergewöhnlichem startet am Donnerstag, 15. Oktober 2020, 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen"Tele-Lotto 5 aus 35" gehörte zu den beliebtesten Fernsehsendungen Ostdeutschlands. Legendär sind nicht nur die prominenten Moderatorinnen und Moderatoren und Filmausschnitte, sondern vor allem die Ziehungsgeräte. Madeleine Wehle geht diesmal der Zuschauerfrage nach, ob es die spektakulären Geräte heute noch gibt? Außerdem berichtet "Außenseiter Spitzenreiter" unter anderem über den Axtsammler von Haardorf in Thüringen.Am 22. Oktober, 19.50 Uhr, nimmt Madeleine Wehle die Zuschauerinnen und Zuschauer mit an die Ostsee zum legendären Berliner Fernsehturm: Ein Stralsunder hat hier 1978 eine Kopie des Bauwerkes geschaffen, das mit mehr als zehn Metern Höhe in seinem Garten thront. Zudem wird in der Sendung eine musikalische Weltpremiere gefeiert. Das MDR-Sinfonieorchester präsentiert sich vegetarisch und spielt auf Gemüse-Instrumenten.In der Sendung am 29.Oktober wird derjenige im MDR-Sendegebiet gesucht, der den höchsten Kilometerstand auf dem Tacho hat - tatsächlich gibt es jemanden, der die Millionen-Marke geknackt hat.Am 5. November geht es mit einem alten Wanderkino weiter, das Stummfilme mit Live-Musik aufführt. Zum Finale der Herbststaffel am 12. November hört sich die Moderatorin in Thale im Harz um und fragt, was eine richtige Hexe ausmacht.Seit fast 50 Jahren und mehr als 400 Folgen beantwortet "Außenseiter Spitzenreiter" skurrile und außergewöhnliche Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Sendung porträtiert Menschen mit einer besonderen Begabung oder mit abgefahrenen Hobbies, mit schrägen Erfindungen und ungewöhnlichem Wissen. Hinweise oder Infos über Außenseiter, die das Zeug zum Spitzenreiter haben, bitte an aussenseiterspitzenreiter@mdr.de (mailto:aussenseiterspitzenreiter@mdr.de) oder facebook.com/aussenseiterspitzenreiter (http://www.facebook.com/aussenseiterspitzenreiter).Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4732444