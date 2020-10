Palma de Mallorca (ots) - Langweilig wird es im Leben von Julia Holz eigentlich nie. Vor 15 Jahren erfüllte sich die gebürtige Rostockerin einen Traum und wanderte nach Mallorca aus. Dort machte Julia Holz schnell Karriere, besitzt heute in der Inselhauptstadt Palma vier Restaurants.So ganz nebenbei ist die 35-jährige auch noch erfolgreiche Influencerin. Ihr Profil bei Instagram "julezmallorca" hat fast 500.000 Follower. "Ich bin jetzt seit 8 Jahren bei Instagram aktiv. Mittlerweile ist das wirklich zu einem festen Bestandteil meines Lebens geworden". Mehrmals täglich postet die 35-jährige all das, was in ihrem Leben gerade passiert. So lässt Julia Holz ihre Follower intensiv an ihrem Leben teilhaben. "Für mich ist es wichtig authentisch zu sein. Ich glaube das ist es auch, was meine Follower an mir schätzen".Ob ungeschminkt nach dem Aufstehen, gestresst bei der Arbeit oder müde vor dem Fernseher - Julia Holz ist schonungslos offen und das hat Erfolg. So ist das Social Media Portal über die Jahre zu einem festen Familienmitglied geworden.Dass sie mit ihren Social Media Aktivitäten auch Geld verdient, daraus macht Julia Holz kein Geheimnis. "Ich nehme das wirklich ernst und habe mir das über all die Jahre hinweg aufgebaut. Im Gegensatz zu manch anderem habe ich für den Erfolg hart gearbeitet".Als Corona Anfang dieses Jahres unser aller Leben verändert, ist auch Julia Holz Existenz bedroht. Von heute auf morgen muss sie ihre vier Restaurants auf Mallorca schließen. Ein harter Schlag für die 35-jährige. Auch in diesen schwierigen Zeiten lässt Julia Holz ihre Follower bei Instagram an ihrem Leben teilhaben. "Das ist wirklich nicht einfach sich vor die Kamera zu setzen und einen Post zu machen, wenn man eigentlich tief traurig ist und einem überhaupt nicht der Sinn danach steht. Aber mir war es immer wichtig meinen Followern zu zeigen dass es eben gute und schlechte Zeiten im Leben gibt".Julia Holz will sich damit auch von vielen anderen Influencern absetzen, die um sich herum eine richtige Scheinwelt aufgebaut haben. Letztlich ist das auch einer der Gründe, warum immer mehr Kids von einem glamourösen Leben als Influencer träumen. Julia Holz ist sich sicher: "Die wenigsten wissen was es wirklich bedeutet als Influencer zu arbeiten und erfolgreich zu sein".Julia Holz Markenzeichen ist die Normalität. Auch ihre fünfjährige Tochter Daliah ist in das öffentliche Leben bei Instagram eingebunden. "Sie nimmt da ganz automatisch teil. Sie macht aber nur das wozu sie Lust hat, ich erzwinge da nichts".Die Follower der gebürtigen Rostockerin honorieren das. "Vor allem in den Momenten, in denen es mir schlecht geht bekomme ich oft aufmunternde Nachrichten und Kommentare".So ist das eben in einer guten Familie.Pressekontakt:Markus Hagewaldjoom media & consulting OHGmail: mh@joom-media.deOriginal-Content von: joom media & consulting OHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148829/4732484