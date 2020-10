DJ Lufthansa setzt A350-900 ab Frankfurt ein und spart Kerosin

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa setzt für die Dauer des Winterflugplans bis Ende März 2021 vier bislang geparkte Airbus A350-900 am Drehkreuz Frankfurt ein und spart damit Treibstoff. Vom Rhein-Main-Drehkreuz fliegt der A350-900 in den kommenden Monaten Chicago und Los Angeles an und ersetzt damit für diesen Zeitraum die Boeing 747-8, wie die Deutsche Lufthansa AG mitteilte. Im Vergleich zu einer Boeing 747-8 verbrauche das Airbusmodell rund 12 Prozent weniger Kerosin. Ab Dezember wird der A350-900 zudem statt des A340-300 ab Frankfurt auf der Strecke nach Tokio/Haneda eingesetzt. Alle Flüge werden durch Münchner Kabinen- und Cockpitcrews bereedert.

Derzeit sind 16 Flugzeuge des Typs A350-900 am Lufthansa Drehkreuz München stationiert. Da das Flugangebot durch die Corona-Pandemie stark reduziert ist, kommen im Winter dort vorerst nur sieben der Langstreckenmaschinen auf Routen nach Nordamerika und Asien zum Einsatz. Durch den Einsatz des A350-900 auch in Frankfurt "wird die Flotte unter den aktuellen Rahmenbedingungen wirtschaftlich und nachhaltig optimal eingesetzt", teilte die Lufthansa weiter mit.

October 13, 2020 05:30 ET (09:30 GMT)

