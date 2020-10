Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Euro-Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade tendierte im September auf Indexebene (ICE BofA Euro-Corp.-Index, ER00) mit plus 0,4 Prozent leicht freundlich, so die Experten von Union Investment.Rückläufige Renditen bei den Bundesanleihen hätten die positive Tendenz unterstützt. Im Gegenzug hätten ansteigende Covid-Neuinfektionen sowie die Brexit-Verhandlungen für Verunsicherung an den Märkten gesorgt, was vor allem die Aktienmärkte belastet habe. Unternehmensanleihen hätten hierbei mit einer leichten Ausweitung der Risikoprämien (Asset Swap Spreads) um zwei auf 94 Basispunkte aber überschaubar reagiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...