Advanced Micro Devices, Inc. 0.91% finelabels (FLB1899): Mein Depotschwergewicht AMD liegt mit einem aufgelaufenen Kursplus von rd. 74 Prozent in meinem Depot. AMD befindet sich - wie schon berichtet - in fortgeschrittenen Gesprächen über die Übernahme des Halbleiter-Peers Xilinx im Wert von $ 30 Milliarden US. Anscheinend könnte eine Vereinbarung bereits in dieser Woche besiegelt werden, sofern dabei keine Probleme auftreten. Rosenblatt-Analyst Hans Mosesmann hält den Deal für AMD für sinnvoll, vor allem wegen der Diversifizierung in 5G-, Industrie- und Automobilsegmente. Rosenblatt behält sein Kaufrating mit einem Kursziel von $ 120 aufrecht. Gegenüber dem aktuellen Niveau würde dies auf ein weiteres Kurspotential von gut 40 Prozent hindeuten. Ich bleibe ...

