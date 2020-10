Eine super Phase hat derzeit der Verbund, was natürlich die EVN-Idee ebenfalls wieder hochbringt, dazu mehr weiter hinten im gabb. Unter https://boerse-social.com/events gibt es einen Tipp: Eine lässige Veranstaltung unseres Partners VBV am 29.10., bei dem auch Michael Strugl, ab 2021 Nachfolger von Wolfgang Anzengruber als Verbund-CEO dabei sein wird. Eine wichtige Aussage gibt es dieser Tage von Erste Group-CEO Bernhard Spalt in einem Standard-Artikel: "Geht das Eigenkapital aus, ist wirklich Schluss". Ich finde ja, dass politisch leider immer nur das Fremdkapital gefördert wird, bzgl. Eigenkapital oder noch besser "Eigenkapital über die Börse" kommt nichts ....

