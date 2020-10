Europas Börsen sind vor Beginn der Berichtssaison in den USA auf die Bremse getreten. Die Unterbrechung einer Corona-Impfstoffstudie des Herstellers Johnson & Johnson und die zunehmenden Infektionszahlen in vielen Ländern drückten auf die Stimmung. Der Dax lag am Dienstagvormittag 0,3 Prozent im Minus bei 13.101 Punkten, der EuroStoxx50 gab 0,2...

