DJ MARKT USA/Sorge um Corona-Impfstoff dämpft - Techwerte fest

Am Dienstag tendieren die Futures auf die Standardwerte an der Wall Street kaum verändert. Die Nasdaq-Futures zeigen sich allerdings leicht im Plus, was für eine Fortsetzung der überdurchschnittlichen Entwicklung der Technologie-Werte spricht. Dies war bereits am Vortag deutlich zu sehen.

Ein Dämpfer kommt von Aussagen des Pharmakonzerns Johnson & Johnson (J&J). Das Unternehmen pausiert bei seinen Versuchen zu einem Corona-Impfstoff. Dies weckt frische Bedenken über die Dauer, bis ein solches Mittel für die breite Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Der Impfstoff von J&J gehört zu den in der Entwicklung am weitesten fortgeschrittenen überhaupt und befindet sich in der kleinen Schar derjenigen, die die finale Testphase erreicht haben. Kürzlich hatte auch Astrazeneca wegen Sicherheitsbedenken die Tests ausgesetzt.

Teilnehmer führen die relative Stärke der Technologie-Werte am Dienstag auch auf diese Meldung zurück, denn sie gelten teilweise als Profiteure der Pandemie. Allerdings zeigt sich Goldman Sachs dennoch zuversichtlich zu den Aussichten für einen Impfstoff mit Blick auf diverse andere Konzerne.

Daneben wird J&J vorbörslich Zahlen ausweisen und damit die Berichtssaison einläuten. Ebenfalls vorbörslich legen auch JP Morgan und Citigroup ihre Quartalsausweise vor. Am Markt heißt es, die Konsensprognosen zum dritten Quartal könnten generell zu niedrig liegen, da sie überwiegend in der Corona-Hochphase ermittelt wurden. Allerdings könnten positive "Überraschungen" mit der jüngsten Stärke am Markt bereits zum Teil eingepreist sein, heißt es weiter.

Mit einem vorbörslichen Kurssprung von 4,6 Prozent reagiert die Disney-Aktie auf die Nachricht über eine Umstrukturierung des Medienriesen. Disney will dem Streaming-Geschäft stärkeres Gewicht geben, nachdem die noch relativ junge Streaming-Plattform Disney+ in der Pandemie-Krise einen Boom verzeichnete. Wegen der Milliardenverluste in der Corona-Krise hatte Disney vor zwei Wochen die Streichung von 28.000 Jobs in den USA angekündigt. Wegfallen sollen diese in Freizeitparks und auf Kreuzfahrtschiffen.

October 13, 2020 06:04 ET (10:04 GMT)

