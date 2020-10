Köln (ots) - In vielen Bundesländern sind Herbstferien. Doch im Ausland und in vielen Regionen und Städten Deutschlands steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen können Urlaubsreisen haben? Was muss ich bei der Arbeit grundsätzlich beachten? Und welche Verpflichtungen hat der Arbeitgeber? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in unserem Sonderpodcast zum Thema "Corona und Arbeitsrecht". Dr. Michael Fuhlrott, Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg beantwortet unsere Fragen.Das ausführliche Podcast-Interview gibt es auf: www.hs-fresenius.de/podcasts/ (http://www.hs-fresenius.de/podcasts/), auf unserem Wissenschaftsblog: www.adhibeo.de/reisen-in-risikogebiete/ (https://www.adhibeo.de/reisen-in-risikogebiete/) oder bei iTunes und Spotify.Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 15.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine mehr als 170-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt. Im April 2016 wurde sie vom Wissenschaftsrat für weitere fünf Jahre reakkreditiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.de (http://www.hs-fresenius.de)Pressekontakt:Melanie HahnPressesprecherin Wirtschaft & Medien/onlineplusT +49 221 973199-507 · M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/4732589