(shareribs.com) London 13.10.2020 - Der Preis für die Feinunze Gold bleibt auch am Dienstag über der Marke von 1.900 USD. Die Marktteilnehmer spekulieren auf einen schwächeren US-Dollar, der unter anderem laut Goldman Sachs zu erwarten ist. Der Goldpreis bewegt sich am Dienstag seitwärts. Einige Analysten sehen gegenwärtig ein Umfeld, in dem der US-Dollar unter Druck geraten dürfte, was wiederum den ...

