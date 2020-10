Mit den zunehmenden Corona-Infektionszahlen fallen die Passagierzahlen von Flugreisen. Und so ist es auch wenig verwunderlich, dass der Flughafen-Betreiber Fraport im September einen Rückschlag erlitten hat. Gegenüber August ging die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen um rund 360.000 zurück. Die Fraport-Aktie fällt.Der Flughafenbetreiber zählte im September an Deutschlands größtem Airport knapp 1,15 Millionen Fluggäste und damit 82,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Im August betrug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...