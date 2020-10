Hamburg / Bochum (ots) - Die dynamischen, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die mit der Pandemie einhergehen, unser Zusammenleben und unsere sozialen Kontakte beeinflussen, stellen die Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Diese Themen spielten beim VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 2020 eine ganz besondere Rolle. Die WettbewerbsteilnehmerInnen überraschten in diesem Jahr mit einer Vielzahl neuer narrativer Strategien, um oft sehr persönliche, intime und emotionale Anliegen bildhaft zu formulieren.Auch in diesem Jahr bietet der VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE, der mit einem Preisgeld von 42.000 Euro dotiert ist, jungen sowie etablierten internationalen FotografInnen ein Forum, die Potenziale der Fotografie unter dem Thema ZUHAUSE neu auszuloten und weiter zu entwickeln.Preisverleihung und Preisträger 2020Bei der virtuellen Preisverleihung des VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE 2020 sind am Donnerstag, 8. Oktober, in Hamburg die drei GewinnerInnen der Hauptpreise für die "Beste Fotoserie" Anja Engelke (1. Preis), Ingmar Björn Nolting (2. Preis), Tine Edel (3. Preis) sowie der Nachwuchspreisträger Valentin Goppel ausgezeichnet worden.Im vierten Jahr hat sich der VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE zu einer festen Größe in der deutschen Fotografie-Landschaft entwickelt. Der neue Rekord von 575 Einreichungen übertraf die Zahl der Wettbewerbseinreichungen des vergangenen Jahres um mehr als 40 Prozent.Die virtuelle Preisverleihung des VONOVIA AWARD FÜR FOTOGRAFIE steht als Dokumentation auf award.vonovia.de (https://award.vonovia.de/de-de/) zur Verfügung. Gerne arrangieren wir auch individuelle Termine mit den PreisträgerInnen für Sie. Die PreisträgerInnen, das Bildmaterial zu den Serien und zur Preisverleihung finden Sie unter: https://bit.ly/33TdOETVorankündigung:Ab dem 5. Dezember 2020 ist eine Ausstellung mit den Arbeiten der PreisträgerInnen 2019 und 2020 im Sprengel Museum Hannover sowie eine Ausstellung mit den Serien der ShortlistkandidatInnen in der Städtischen Galerie KUBUS, Hannover zu sehen.vonoviaawardPressekontakt:Goldmann Public Relations | goldmannpr.de | Daniela Goldmann | daniela.goldmann@goldmannpr.de | T. +49 (0)89 211 164 19Original-Content von: Vonovia SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118071/4732648