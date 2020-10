Die Wiener Privatbank verkleinert ihren Vorstand von drei auf zwei Personen und legt ihre CEE-Strategie auf Eis. Juraj Dvorak, der für die Expansion der Bank in der Slowakei und Tschechien zuständig war und erst zu Jahresbeginn vom Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt war, scheidet nun aus selbigem wieder aus - mit sofortiger Wirkung, wie die Wiener Privatbank am Dienstag mitteilte.Als Grund führte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...