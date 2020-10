Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 13 octobre 2020) - GOLO Mobile Inc. (TSXV: GOLO) («GOLO» ou «la Société») annonce aujourd'hui un partenariat avec Condo Manager, un chef de file en matière de logiciels intégrés de comptabilité, de gestion et de communication pour les immeubles à logements multiples. La Société dévoilera l'application Use Walter aux quelque 225 000 unités prises en charge par Condo Manager en Ontario et dans l'Ouest canadien en vue d'un déploiement immédiat.

«La bonne réputation de Walter au chapitre de la qualité et de la commodité nous a permis de développer rapidement notre secteur multirésidentiel», a déclaré Peter Mazoff, président-directeur général de GOLO Mobile Inc. «Depuis l'acquisition de Walter Innovations en juillet, nous avons considérablement augmenté notre nombre total d'unités et fait notre entrée au sein de nombreux nouveaux marchés. Ce partenariat avec Condo Manager nous assure une présence immédiate et importante en Ontario et dans l'Ouest canadien, deux grands marchés en pleine croissance.»

L'ajout de l'application Use Walter au logiciel de Condo Manager donnera une valeur ajoutée aux résidents et leur permettra de communiquer plus efficacement avec les gestionnaires immobiliers tout en leur proposant des solutions de livraison directe à domicile. L'application s'intègre parfaitement au logiciel de comptabilité convivial de Condo Manager et offre une gamme de services de bout en bout aux gestionnaires immobiliers. Les résidents peuvent également tirer profit des solutions de Use Walter en matière d'intégration à l'internet des objets, de commerce et de livraison directe à domicile.

«Il est important, surtout dans le contexte actuel, d'offrir aux gestionnaires immobiliers et aux résidents une solution efficace et globale. C'est pourquoi nous sommes heureux d'élargir notre offre en intégrant l'application Use Walter à notre plateforme», a déclaré Éric Drouin, propriétaire d'Ingenium inc., créateur de Condo Manager.

À propos de GOLO Mobile Inc.

GOLO (TSXV: GOLO) offre une solution pour les derniers mètres de la livraison dans les immeubles par le truchement de leur service de conciergerie, et son application permet de gérer l'ensemble des colis et des livraisons qui entrent dans un immeuble. La Société se concentre sur les immeubles de bureaux, les tours résidentielles, les campus d'entreprises, les hôpitaux, les aéroports et d'autres milieux densément peuplés. GOLO est inscrite à la Bourse de croissance TSX (TSXV), et son actionnaire dominant est contrôlé indirectement par des sociétés affiliées de Blackstone Group L.P. et les fonds constituant CVC Capital Partners VI. Pour en savoir plus, visitez le www.golo.io.

Renseignements:

Peter Mazoff, président-directeur général

(514) 670-1228

ir@goloir.com

Nicole Piasentini

(416) 848-1460

npiasentini@national.ca

