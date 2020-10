Nachfrage nach ETFs ungebrochen groß

Auch zwischen Juli und September haben die Fondskäufe die -verkäufe bei den ebase Kunden deutlich überstiegen. Ebenso lag das Handelsvolumen im dritten Quartal deutlich über dem Durchschnitt des letzten Jahres. Dies teilte die European Bank for Financial Services (ebase) mit.

"Das in Folge der Erholung der Märkte, nach dem Einbruch zum Anfang des Jahres, zu beobachtende große Interesse an Investmentfonds blieb auch im dritten Quartal bestehen. Dadurch konnten zahlreiche Anleger von den zwischenzeitlich günstigen Einstiegskursen profitieren und im laufenden Jahr vielfach bereits eine ordentliche Rendite erzielen", so Kai Friedrich, Sprecher der ebase-Geschäftsführung. Auch das Handelsvolumen war im dritten Quartal überdurchschnittlich hoch, wenngleich es sowohl bei aktiven Fonds als auch bei ETFs hinter den historischen Höchstständen vom März 2020 zurückgeblieben ist, heißt es weiter.

