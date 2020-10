Worauf kommt es jetzt an?

Die Corona-Pandemie hat die Welt gespalten. Während die Realwirtschaft in vielen Bereichen weiterhin unter Druck steht und eine Entlassungswelle auslöst, erlebt die digitale Welt einen atemberaubenden Aufschwung. Diese Strukturveränderung ist nicht temporär, sondern permanent. Ein Zurück auf die Normalität vor der Coronakrise wird es nicht geben! Wer diesen Trend ignoriert, wird verlieren.

Im vierten Quartal wird sich zeigen, wie robust oder schwach die derzeitige Wirtschaftserholung ist. Wer die Corona Pandemie außer Acht lässt oder weg wünscht, macht die Rechnung ohne den Wirt. Es mag zwar einen Impfstoff noch vor Jahresende geben - dies wäre optimistisch, jedoch ist eine flächendeckende Impfung vor Mitte nächsten Jahres kaum realistisch. Die wirtschaftliche Belastung aufgrund der Pandemie wird auch noch in zwei Jahren in der Realwirtschaft zu spüren sein!

Im Juni riet ich auf meiner täglichen Marktprognose zur Gewinnmitnahme an den Börsen, als der Anstieg nach dem Crash am Ende des ersten Quartals über 50 Prozent betrug. Mitte September steht der Weltindex auf dem gleichen Niveau wie am 5. Juni, wobei es zwischenzeitliche Schwankungen von knapp fünf Prozent gab. Der Dow Jones und DAX verloren nach meiner Verkaufsempfehlung Im Juni innerhalb von knapp drei Wochen fast 10 Prozent. Die anschließende Erholung war jedoch stärker als von mir antizipiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...