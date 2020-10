Den Höhepunkt der ersten Kursrallye und eines Megahypes erlebte das Wertpapier von Beyond Meat bei 239,17 US-Dollar im Juli 2019. Anschließend hatte sich eine nicht unerwartete Konsolidierung zurück auf das Eröffnungsniveau des Börsendebüts um 46,00 US-Dollar eingestellt. Seit Mitte März befindet sich das Papier jedoch wieder in einer Aufwärtsbewegung, die nicht zuletzt durch die starken Fundamentaldaten befeuert wurde. Ein Anstieg an die markante Hürde bei 201,88 US-Dollar konnte vollzogen werden, ein baldiges Ende oder zumindest eine Unterbrechung der Rallye scheinen jetzt kurzfristig möglich.

Unternehmen hoch bewertet

Kurzfristig blockiert der Widerstandsbereich um 201,88 US-Dollar ein Weiterkommen der Beyond Meat-Aktie, ...

