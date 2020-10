… um den Kurs der Aktie mehr als 3 % abzusenken. Finanzhaus Bernstein sieht BEYOND MEAT aktuell nur noch als "Underperformer" mit Kursziel 136 $.



Das liegt zwar rund 12 $ über dem Durchschnitt der Kursziele für den Hersteller von Fleischersatzprodukten. Trotzdem sinkt der Kurs in den USA vorbörslich 3,3 % auf 186,00 $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

BEYOND MEAT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de