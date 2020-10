Wien (www.fondscheck.de) - Bei 120 europäischen Publikumsfonds ist derzeit die Rücknahme von Anteilen ausgesetzt, so die Experten von "FONDS professionell".Dies sei ein deutlicher Sprung gegenüber dem März, als "nur" 76 Fonds eingefroren gewesen seien, wie Zahlen der Ratinggesellschaft Fitch zeigen würden, die FONDS professionell ONLINE vorlägen. Demnach habe per Ende September ein Vermögen in Höhe von 64 Milliarden US-Dollar in gesperrten Fonds gelegen. In der heißen Phase des Kursverfalls an den Börsen wegen der Covid-19-Pandemie im Frühjahr sei der damaligen Fitch-Auswertung zufolge Anlegervermögen in Höhe von 40 Milliarden Dollar in eingefrorenen Fonds "gefangen" gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...