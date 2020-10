NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Microsoft von 230 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. "The King is back", titelte Analyst Alex Zukin in seiner am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Softwarekonzerns bleibe kurzfristig einer seiner Favoriten mit Blick auf die anstehende Quartalsberichtssaison./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 18:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2020 / 18:57 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

