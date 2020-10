Am Dienstag dominieren bei den Tech-Werten erneut die grünen Vorzeichen. Anleger warten gespannt auf die angekündigte Produktpräsentation von Apple (19 Uhr deutsche Zeit). Darüber hinaus haben mit BlackRock, der Citigroup und JPMorgan die ersten US-Banken einen Einblick in die Bücher gewährt - vorbörslich verbuchen die Finanz-Titel allesamt Zugewinne.Der Kick-off in die US-Berichtssaison scheint geglückt. JPMorgan hat starke Zahlen vorgelegt. Mit 2,92 Dollar Gewinn je Aktie schlägt die Großbank ...

