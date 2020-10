13.10.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Segments Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive Inc. (ISIN: FI4000074984) unterzeichnet. Die Aktivitäten umfassen fünf Standorte in Deutschland sowie einen Standort in Spanien. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2020 erwartet. Das übernommene Unternehmen erbringt Ingenieurdienstleistungen für die Automobilindustrie und bedient sowohl große OEMs als auch Tier-1-Zulieferer. Die Dienstleistungen umfassen Ingenieurslösungen in wichtigen Wachstumsbereichen ...

