Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Asset-Management-Branche trifft es im 3. Quartal 2020 hart, so die Vermögensmanagement EuroSwitch! GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die sich verschärfende Coronakrise beschert Unternehmen Liquiditätsengpässe, Privathaushalten mit Kurzarbeitseinkommen geht es ähnlich und so ist es nicht verwunderlich, dass vielen im Moment nicht der Sinn nach Kapitalanlagen steht", so Michael Klimek, Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. In den USA seien bedingt durch eine hohe Arbeitslosenquote die dort traditionell wichtigen betrieblichen Altersvorsorgepläne betroffen. ...

