Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street gibt kurz vor Handelsstart ein gemischtes Bild ab. Der Jones und der S&P 500 sind vorbörslich leicht unter Druck. Der Technologieindex Nasdaq stürmt dagegen wieder einmal voran und ist klar im Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um JP Morgan, Johnson & Johnson, Walt Disney, Apple und Amazon. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.