Ort des Tages: Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich Headquarter. Rheinmetall ist im Jahr 1889 als "Rheinische Metallwaaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft" gegründet worden. Heute sind die Deutschen ein international erfolgreiches Unternehmen in den Märkten für Automobilzulieferung und Wehrtechnik. Auch bei uns. So stellt man in Wien unter anderem auch die heimischen Bundesheerfahrzeuge her. Im Automobilbereich ist KSPG (vormals Kolbenschmidt Pierburg) die Führungsgesellschaft der Rheinmetall. Als Automobilzulieferer spielt KSPG in den Bereichen Luftversorgung, Schadstoffreduzierung und Pumpen, sowie bei der Entwicklung, Fertigung und Ersatzteillieferung von Kolben, Motorblöcken und Gleitlagern eine wichtige Rolle. Dieser und weitere Orte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...