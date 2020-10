DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 14. Oktober (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 3Q, Veldhoven 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Wirtschaftsforschungsinstitute, Online-PK zum Herbstgutachten *** 10:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede (via Videokonferenz) beim Roundtable der Finanzinitiative des UN-Umweltprogramms 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Industrieproduktion August Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-7,4% gg Vj zuvor: +4,1% gg Vm/-7,7% gg Vj 11:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zu Grippeimpfung in Zeiten von Corona, Berlin 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 30-jährige Bundesanleihe über 1 Mrd EUR *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 3Q, Minneapolis 12:00 FR/OECD, Länderbericht Großbritannien *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 3Q, Charlotte *** 13:00 US/Institute of International Finance (IIF), Fortsetzung virtuelle Jahrestagung (bis 16.10.), u.a. mit Fed-Vice-Chairman Clarida (15:00) und EZB-Ratsmitglied Knot (18:00) 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Pressestatement nach Round Table zum Umgang mit ausgeförderten Windenergieanlagen an Land, Berlin *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 3Q, New York *** 13:50 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 3Q, San Francisco *** 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsidenten der Länder, Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie; anschließend PK, Berlin *** 14:00 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Fiscal Monitor 14:00 IE/EZB-Direktor Mersch, Teilnahme am Webinar des Institute of International and European Affairs (IIEA) 14:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei einer SUERF-Konferenz (online) *** 14:30 US/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 15:25 EU/SSM-Chef Enria, Rede beim Webinar des Systemic Risk Council *** 17:15 US/Weltbank und IWF, Jahrestagung (virtuell), PK zum Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankgouverneure *** 18:30 DE/Metro AG, Jahresumsatz, Düsseldorf 21:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Quarles (stimmberechtigt im FOMC) bei der Hoover Institution (via Livestream) *** 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 3Q, Pittsburgh *** 22:15 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 3Q, Chicago 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Oktober ===

