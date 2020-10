6,2 % Tagesgewinn am Montag erhöhten den Wert von Apple innerhalb einer Stunde um 100 Mrd. $. Das iPhone 12 eröffnet den Zugang zum 5G-Netz und alle wollen es baldmöglichst besitzen.



Die Perspektive von Apple orientiert sich an der unglaublich hohen Zahl all der Menschen rund um die Welt, die die absolut letzte Technologie in Sachen Netzwerk und Kommunikation täglich nutzen wollen. Wer also aufspringt, braucht gute Nerven und eine tägliche Beobachtung des Kurses ist unabdingbar. Denn zu jedem Sonnenschein gehört auch Schatten.



