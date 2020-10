DJ Neue Potentiale werden erschlossen: Havn Life Sciences beantragt Händlerlizenz für Psilocybin-basierte Substanzen.

DGAP-Media / 2020-10-13 / 15:31 *Neue Potentiale werden erschlossen: Havn Life Sciences beantragt Händlerlizenz für Psilocybin-basierte Substanzen.* *Havn Life Sciences mit Kommerzialisierungspotentialen, Aktie mit Upside-Potential! * Das aufstrebende Biotechnologieunternehmen *Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)*, gibt aktuell bekannt, daß es bei der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada einen Antrag auf Erlangung einer Händlerlizenz für kontrollierte Arzneimittel und Substanzen für Psilocybin und Psilocin gestellt hat. Es ist davon auszugehen, daß diesem Antrag zeitnah stattgegeben wird. Damit eröffnen sich der Firma ganz neue Kommerzialisierung Dimensionen. Das Stadium beeindruckender und nachhaltiger Profitabilität dürfte deshalb schneller als erwartet erreicht werden. Havn Life Sciences sollte in wenigen Jahren zum Marktführer im Sektor der medizinischen Pilze werden. Mit der beantragten Lizenz kann Havn Life Psilocybin-Verbindungen gemäß dem Gesetz über kontrollierte Arzneimittel und Substanzen an Universitäten, Forscher und Unternehmen verkaufen. Hier wird eine völlig neue Branche aufgebaut. Havn Life Sciences ist entschlossen, eine Schlüsselrolle in diesem aufstrebenden Forschungsbereich zu spielen. Das Management ist bestrebt, sichere, qualitäts kontrollierte, natürlich gewonnene Produkte aus Psilocybin zu entwickeln. Mit der Händlerlizenz für kontrollierte Drogen und Substanzen ist es möglich, eine standardisierte, qualitäts kontrollierte Lieferkette für psychedelische Substanzen zu entwickeln, die von Forschern, Universitäten und Unternehmen verwendet werden kann. Anfang dieses Jahres wurde Havn Life Sciences schon eine Ausnahme von Section 56 von Health Canada gewährt, um mit der Arbeit an Psilocybin zu beginnen. Die Ausnahmeregelung gemäß Abschnitt 56 gewährt Havn Life die Fähigkeit, Psilocybin zu Forschungszwecken zu besitzen, insbesondere zur Entwicklung von Qualitäts Kontrollmethoden. Vic Neufeld hat mit Aphria bereits bewiesen, daß er in der Lage ist, aus einem StartUp einen Milliardenkonzern schmieden zu können. Havn Life Sciences bewegt sich aktuell auf dem gleichen Entwicklungsstand, auf dem sich Aphria befand, als Neufeld sich seinerzeit des Unternehmens annahm. Der Cannabiswert wurde zu einem Blockbusterkonzern. Ähnliches könnte Neufeld mit der verwandten Branche der medizinischen Pilze und Havn Life Sciences jetzt wieder gelingen. Anleger spekulieren genau auf dieses Szenario, deshalb steigt der Kurs von Havn Life Sciences seit einer Woche von 0,50 Euro auf jetzt 0,65 Euro und begründete damit einen neuen Aufwärtstrendkanal. Im Big Picture hat Havn Life Sciences natürlich wesentlich größeres Rallyepotential. Das Management hat dafür gesorgt, daß die Roadmap von Havn Life Sciences für die ersten 12 Monate vollständig finanziert ist. Havn Life muß erst einmal keine weiteren Kapitalmaßnahmen ergreifen, um das Wachstum zu stemmen. Bis zum ersten Quartal nächsten Jahres soll erheblicher Umsatz generiert werden. Der wirkliche Wettbewerbsvorteil besteht jedoch in der innovativen Forschungsarbeit, die von einem einzigartigen Weltklasse Team durchgeführt wird, um Protokolle für den Anbau von Psilocybin-Pilzen in großem Maßstab zu standardisieren. Dies ist eine bedeutende Marktlücke, und Havn Life Sciences ist das erste Unternehmen, das versucht, diese Lücke zu schließen. Der Psychedelika-Bereich wird voraussichtlich bis zum Jahr 2024 weltweit auf rund 34,3 Milliarden US-Dollar wachsen. Havn Life ist das einzige Unternehmen, das an kombinierten Substanzen forscht, die sowohl für Biopharma- als auch für Wellnessformulierungen eingesetzt werden können, um die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden zu steigern. *Empfehlung:* *Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig eine hohe Rendite zu erwirtschaften.* Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie öffnen und so zum Vorreiter der Bio-Science-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Aktienvergangenheit von Aphria, so stellt man relativ schnell fest, dass sich für Anleger bereits eine erhebliche Rendite auszahlte. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter sprechen für sich und bietet Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten. Anleger Empfehlung.de Disclaimer: Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Empfehlung auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Empfehlung enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Alle in dem vorliegenden Report zu Havn Life Sciences Inc. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger- Metriken verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Anleger-Empfehlung ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die

