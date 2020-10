Der gesamte Kreuzfahrt-Sektor steht unter Druck und braucht dringend fresh money. So gab Carnival-Konkurrent Royal Caribbean (RC) heute bekannt, dass man eine Kapitalerhöhung in Höhe 500 Millionen Dollar beabsichtigt. Und eine Wandelanleihe in derselben Höhe soll es obendrauf platziert werden - in Summe eine weitere Belastung für den ohnehin arg gebeutelten Kreuzfahrt-Sektor und damit auch für Carnival.Das öffentliche RC-Angebot zur Zeichnung von Stammaktien im Wert von 500 Millionen Dollar basiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...