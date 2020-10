Die Weltwirtschaft dürfte den Corona-Schock nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zwar etwas besser verkraften als zunächst befürchtet. Doch die langfristigen Auswirkungen der Krise sind eine Katastrophe. Das heißt aber nicht, dass es an den Aktienmärkten eine große Baisse gibt. Im Gegenteil.In diesem Jahr sei mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 4,4 Prozent zu rechnen, hieß es am Dienstag in einer neuen IWF-Prognose. Damit hob der Währungsfonds seine Vorhersage ...

