Wie das Nachrichtenportal "Adveniat' berichtet, erwartet die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL) in diesem Jahr für die Region einen Einkommensrückgang pro Einwohner von über 9 %.Nach CEPAL-Berechnungen soll das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr in Lateinamerika voraussichtlich um 9,1 % einbrechen, so stark wie noch nie in den 120 Jahren, seit die Daten erhoben werden.Die Arbeitslosigkeit werde auf 13,5 % steigen, und die Armutsrate werde 37,7 % der Bevölkerung erreichen - ein Plus von 7 %, so die Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik (CEPAL), eine UNO-Organisation.Corona macht strukturelle Schwächen sichtbar

