Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

GB00BLT1Y088 Saga PLC 13.10.2020 GB00BMX64W89 Saga PLC 14.10.2020 Tausch 15:1

CA05208W1086 Fury Gold Mines Ltd. 13.10.2020 CA36117T1003 Fury Gold Mines Ltd. 14.10.2020 Tausch 10:6,756268

