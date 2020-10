Landau/Isar (ots) - Um nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr etwas an die Gesellschaft zurückzugeben, wird die Einhell Germany AG Partner der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V.". Bereits seit fast 25 Jahren realisiert die Stiftung hunderte Projekte weltweit für Not leidende Kinder und Jugendliche. Der niederbayerische Werkzeug- und Gartengerätehersteller wird sich unter anderem für die zahlreichen RTL-Kinderhäuser einsetzen, um seiner sozialen Verantwortung gerecht zu werden.Zukunft für Kinder möglichmachenNach einem herausfordernden Jahr, das trotz der Corona-Pandemie zu den erfolgreichsten des Unternehmens zählt, hat der Werkzeughersteller aus Landau an der Isar beschlossen, auch jene zu unterstützen, die weniger vom Glück gesegnet wurden. So übernimmt Einhell als Partner von "RTL - Wir helfen Kindern" soziale Verantwortung. Konkret wird Einhell neben einer großzügigen Spende im Rahmen des RTL-Spendenmarathon die Stiftung bei der 24-Stunden Joey Kelly Challenge mit einem Team unterstützen und im kommenden Frühjahr bei der Umgestaltung des RTL-Kinderhauses in München tatkräftig mit anpacken."Kinder sind die Zukunft. Daher ist es für uns als selbsternannte MöglichMacher Pflicht und Privileg zugleich etwas zurückzugeben und Kindern und Jugendlichen in Not zu helfen. Mit 'RTL - Wir helfen Kindern' haben wir uns dabei für eine etablierte Charity-Organisation entschieden, bei der unser Beitrag zu 100% bei den Kindern ankommt. Zum einen natürlich in Form von Spenden aber auch durch handwerkliches Anpacken, indem wir dazu beitragen, dass sich sozial benachteiligte Kinder im Münchner RTL-Kinderhaus noch wohler fühlen können", erklärte Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG.25 Jahre RTL-SpendenmarathonSeit 1996 setzt sich RTL weltweit für Not leidende Kinder und Jugendliche ein. Der von Wolfram Kons moderierte RTL-Spendenmarathon ist dabei das Highlight des ganzjährigen Engagements. Die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen findet in diesem Jahr am 19. und 20. November bereits zum 25. Mal statt. Durch die Unterstützung vieler Partner, Zuschauer und Prominenter konnte die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." bereits mit mehr als 182 Mio. Euro hunderte ausgewählte Kinderhilfsprojekte in Deutschland und der ganzen Welt nachhaltig unterstützen."Wir freuen uns, mit Einhell einen Partner gefunden zu haben, der unser Engagement nicht nur versteht, sondern lebt. Wir haben über die Jahre zahlreiche Begegnungsstätten, Spielplätze, Therapieräume und eben auch ganze Häuser für benachteiligte Kinder geschaffen - hier gibt es handwerklich immer etwas zu tun! Wir finden es toll, dass Einhell seinen DIY-Spirit nun bei der Umgestaltung eines unserer RTL-Kinderhäuser einsetzen wird", so Wolfram Kons, Moderator des RTL-Spendenmarathon und Gesamt-Leiter Charity bei RTL.Auch dieses Jahr wird es zudem eine Fitness-Challenge mit Joey Kelly und mehreren Teams geben: 24 Stunden volle Power für Kinder. Mit dabei diesmal auch ein Team von Einhell und eine besondere Herausforderung: In 24 Stunden mit Crosstrainern einen überdimensionalen Einhell Power X-Change Akku aufzuladen. Die Aktion ist ein Rekordversuch des Rekord-Institut für Deutschland (RID).Über EinhellDie Einhell Germany AG ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten. Durch den stetigen Ausbau unserer innovativen Akku-Plattform Power X-Change sind wir bereits heute Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Wir setzen Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit unserer Produkte und begeistern unsere Kunden mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, erstklassigen Kundenservice sowie kabelloser Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten."RTL - Wir helfen Kindern": Mehr als 182 Millionen Euro seit 1996Seit 1996 engagiert sich RTL für Not leidende Kinder in Deutschland und der ganzen Welt. In zahlreichen Aktionen wird das ganze Jahr gesammelt. Die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e.V." garantiert, dass jeder Cent der Spendengelder ohne Abzug bei den Kinderhilfsprojekten ankommt, da die Mediengruppe RTL Deutschland die Kosten für Verwaltung, Personal und Produktion übernimmt. Dafür stehen "RTL - Wir helfen Kindern" und der RTL-Spendenmarathon seit 1996. Jedes Jahr wird die Stiftung durch das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen (DZI) geprüft und erhält Jahr für Jahr das begehrte DZI-Spendensiegel. In den vergangenen Jahren konnten so mehr als 182 Millionen Euro gesammelt werden und "RTL - Wir helfen Kindern" förderte damit hunderte Kinderhilfsprojekte. Zehntausenden Kindern konnte so nachhaltig geholfen werden.Pressekontakt:Monika Aigner, Tel.: +49 9951 942 826, E-Mail: monika.aigner@einhell.comOriginal-Content von: Einhell Germany AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60991/4733305